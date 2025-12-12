Мишустин поддержал проект по сортировке твердых радиоактивных отходов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий поддержал научный проект «Селектор» по созданию автоматизированной установки для сортировки твердых радиоактивных отходов.
В ходе конференции был презентован проект «Селектор», которым занимаются ученые из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Его участники занимаются разработкой автоматизированной установки для сортировки твердых радиоактивных отходов (РАО) с применением системы технического зрения для предварительного разделения отходов по результатам оценки удельной активности радионуклидов в отдельных фрагментах.
«Это очень важно. Старые реакторы — советское наследие на сегодняшний день — с которыми все страны, здесь присутствующие, работают, конечно, нуждаются в том, чтобы роботизированные автоматизированные технологии освобождали их от отходов. Но и самое интересное, что эти отходы являются сами топливом», — сказал Мишустин.
Также Мишустин поддержал проект по созданию единой сети научной инфраструктуры класса «мегасайенс» — «Меганаука — основа технологического лидерства». Глава правительства назвал важнейшим направлением создание мощной исследовательской инфраструктуры и выразил надежду, что самые передовые решения будут открываться на инфраструктурной базе в СНГ.
Кроме того, премьер прокомментировал проект «Замкнутый заряд: бесконечная жизнь аккумуляторов» по разработке технологии переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов.
«Что делать с уже использованными батарейками, аккумуляторами, это вопрос, который все ученые мира перед собой ставят. Кто добьется быстрее эффективного решения, тот получит, мне кажется, очень серьезную поддержку, и это возможно масштабировать в мире», — подчеркнул Мишустин.
Конференция проходит в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. В ней также участвуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, премьер-министр Таджикистана Кохир Росулзода, премьер-министр — руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.