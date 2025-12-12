Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 13−15 декабря

Отопление и горячую воду отключат в Иркутске 13, 14 и 15 декабря 2025 в некоторых домах. Однако беспокоиться не стоит — ограничения будут длиться не более десяти часов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, тепла не будет из-за ремонтных работ, которые необходимы для предотвращения аварийных ситуаций.