Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 13−15 декабря

С неудобствами столкнутся жители улиц Рабочего Штаба, Сибирской, Николаева.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отопление и горячую воду отключат в Иркутске 13, 14 и 15 декабря 2025 в некоторых домах. Однако беспокоиться не стоит — ограничения будут длиться не более десяти часов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, тепла не будет из-за ремонтных работ, которые необходимы для предотвращения аварийных ситуаций.

— Проведем работы по улицам Сибирская, 23, Лиственничная, 21, — говорится в сообщении оператора.

С неудобствами столкнутся жители улиц Рабочего Штаба, Сибирской, Николаева и других. Более подробная информация представлена в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура Саянска помогла местной пенсионерке вернуть деньги, которые у нее похитили мошенники. Оказалось, преступники получили доступ к ее банковскому приложению на телефоне и перевели 8 тысяч рублей на счет постороннего человека.