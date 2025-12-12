В Озерске все школьники уйдут на дистант из-за ОРВИ

Как рассказал мэр Озерска Сергей Гергенрейдер, очные уроки под временным запретом из-за резкого роста заболеваемости гриппом и другими ОВРИ. С начала нынешней недели в больницы обратились 904 заболевших. Уже сейчас карантин действует более чем в 80 школьных классах. Медики сообщили, что ситуация продолжает ухудшаться.