В Озерске все школьники уйдут на дистант из-за ОРВИ

В школах Озерска объявили карантин. С 13 по 20 декабря уроки будут проходить только дистанционно, занятия в кружках и секциях отменены.
Как рассказал мэр Озерска Сергей Гергенрейдер, очные уроки под временным запретом из-за резкого роста заболеваемости гриппом и другими ОВРИ. С начала нынешней недели в больницы обратились 904 заболевших. Уже сейчас карантин действует более чем в 80 школьных классах. Медики сообщили, что ситуация продолжает ухудшаться.
19 декабря представители разных ведомств соберутся, чтобы решить, возобновлять ли занятия или продлить дистант.