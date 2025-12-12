Власти региона ищут подрядчика для поставки автомобилей скорой помощи

Напомним, ранее в регионе рассматривался вопрос о передаче скорых в частные руки, однако, как позже заверили в минздраве, окончательное решение на этот счёт не было принято. Против выступали профсоюзы скорой помощи. В начале ноября стало известно, что от идеи передать автомобили скорой помощи на аутсорсинг власти отказались. Анонс закупки был опубликован в ноябре 2025 года.