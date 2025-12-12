Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти региона ищут подрядчика для поставки автомобилей скорой помощи

Приобрести планируют десять машин.

Источник: РИА "Новости"

Власти Калининградской области ищут подрядчика для поставки автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 11 по 19 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 23 декабря. Контракт необходимо исполнить до 30 апреля 2026 года. Его максимальная стоимость — 90 273 204 рубля. Приобрести планируют десять автомобилей. Предполагаемая стоимость одного автомобиля — 9 027 320 рублей. Заказчик — ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области».

Напомним, ранее в регионе рассматривался вопрос о передаче скорых в частные руки, однако, как позже заверили в минздраве, окончательное решение на этот счёт не было принято. Против выступали профсоюзы скорой помощи. В начале ноября стало известно, что от идеи передать автомобили скорой помощи на аутсорсинг власти отказались. Анонс закупки был опубликован в ноябре 2025 года.