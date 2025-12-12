Власти региона ищут подрядчика для поставки автомобилей скорой помощи

Власти Калининградской области ищут подрядчика для поставки автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 11 по 19 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 23 декабря. Контракт необходимо исполнить до 30 апреля 2026 года. Его максимальная стоимость — 90 273 204 рубля. Приобрести планируют десять автомобилей. Предполагаемая стоимость одного автомобиля — 9 027 320 рублей. Заказчик — ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области».
Напомним, ранее в регионе рассматривался вопрос о передаче скорых в частные руки, однако, как позже заверили в минздраве, окончательное решение на этот счёт не было принято. Против выступали профсоюзы скорой помощи. В начале ноября стало известно, что от идеи передать автомобили скорой помощи на аутсорсинг власти отказались. Анонс закупки был опубликован в ноябре 2025 года.