В транспортную программу Нижнего Новгорода включат еще 26 участков дорог

Часть объектов вносят по просьбе областного минграда, часть — по просьбе застройщиков, рассказал директор департамента транспорта Андрей Житников на заседании комиссии гордумы по транспорту 12 декабря.
По обращениям ООО СЗ «БизнесСтрой-НН» и ООО СЗ «КМ Немеко» в план включают строительство одного участка дороги и реконструкцию еще четырех.
Реконструировать планируют:
участок от дома № 18 по улице Гончарова до дома № 7 по Профинтерна (5,5 млн руб., 2029 год);
улицу Усиевича от дома № 18 по Гончарова до дома № 1 по Усиевича (7,53 млн руб., 2030 год);
Заречный бульвар от дома № 2Б до дома № 2А по Профинтерна (1,9 млн руб., 2030 год);
улицу Матросскую с расширением дороги (29,3 млн руб., 2030 год).
Также в 2030 году планируют построить часть улицы Правдинской от дома № 1 по улице Магаданской до соединения с улицей Затона им. 25 лет Октября. Стоимость проекта оценена в 36 млн руб.
Объекты, включаемые по обращению минграда, финансировать будут из областного и городского бюджетов. Объем средств станет известен после разработки проектно-сметной документации. В том числе запланировано строительство (кроме двух первых пунктов, срок обозначен 2030 годом):
- 200 м двухполосной дороги по улице Большой Перекрестной и 20 м дороги по улице Дальней (2028 год);
- магистральной улицы на Яблоневой (2029 год);
- размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для обеспечения ввода ИТ-кампуса;
- дороги с непрерывным движением от Молодежного проспекта к трассе М-7;
- улицы местного значения с улицы Федосеенко для проезда к проектируемым домам;
- автодороги от проспекта Героев Донбасса в Советском районе до улицы Мира в Кстовском районе.
Реконструкция:
- улицы Черниговской от Канавинского моста до метромоста;
- улицы Электровозной;
- улицы Зеленодольской с расширением до нормативов;
- улицы Осипенко;
- улицы Ракетной;
- улицы Знаменской;
- улицы Генерала Ивилиева;
- улицы Новополевой;
- улицы Федосеенко с созданием полосы для левого поворота на выезде из города;
- автодороги от Федосеенко с обустройством пешеходной и велосипедной дорожки;
- улицы Блюхера;
- улиц Мориса Тореза и Нефтегазовской;
- улицы Литвинова;
- автодороги от дома 110Д до дома 231 по улице Ванеева;
- улицы Гордеевской от Московского шоссе до улицы Народной.