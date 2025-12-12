Ричмонд
В транспортную программу Нижнего Новгорода включат еще 26 участков дорог

Мэрия предложила дополнить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019−2030 годы несколькими участками новых дорог.

Источник: Коммерсантъ

Часть объектов вносят по просьбе областного минграда, часть — по просьбе застройщиков, рассказал директор департамента транспорта Андрей Житников на заседании комиссии гордумы по транспорту 12 декабря.

По обращениям ООО СЗ «БизнесСтрой-НН» и ООО СЗ «КМ Немеко» в план включают строительство одного участка дороги и реконструкцию еще четырех.

Реконструировать планируют:

участок от дома № 18 по улице Гончарова до дома № 7 по Профинтерна (5,5 млн руб., 2029 год);

улицу Усиевича от дома № 18 по Гончарова до дома № 1 по Усиевича (7,53 млн руб., 2030 год);

Заречный бульвар от дома № 2Б до дома № 2А по Профинтерна (1,9 млн руб., 2030 год);

улицу Матросскую с расширением дороги (29,3 млн руб., 2030 год).

Также в 2030 году планируют построить часть улицы Правдинской от дома № 1 по улице Магаданской до соединения с улицей Затона им. 25 лет Октября. Стоимость проекта оценена в 36 млн руб.

Объекты, включаемые по обращению минграда, финансировать будут из областного и городского бюджетов. Объем средств станет известен после разработки проектно-сметной документации. В том числе запланировано строительство (кроме двух первых пунктов, срок обозначен 2030 годом):

  • 200 м двухполосной дороги по улице Большой Перекрестной и 20 м дороги по улице Дальней (2028 год);
  • магистральной улицы на Яблоневой (2029 год);
  • размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для обеспечения ввода ИТ-кампуса;
  • дороги с непрерывным движением от Молодежного проспекта к трассе М-7;
  • улицы местного значения с улицы Федосеенко для проезда к проектируемым домам;
  • автодороги от проспекта Героев Донбасса в Советском районе до улицы Мира в Кстовском районе.

Реконструкция:

  • улицы Черниговской от Канавинского моста до метромоста;
  • улицы Электровозной;
  • улицы Зеленодольской с расширением до нормативов;
  • улицы Осипенко;
  • улицы Ракетной;
  • улицы Знаменской;
  • улицы Генерала Ивилиева;
  • улицы Новополевой;
  • улицы Федосеенко с созданием полосы для левого поворота на выезде из города;
  • автодороги от Федосеенко с обустройством пешеходной и велосипедной дорожки;
  • улицы Блюхера;
  • улиц Мориса Тореза и Нефтегазовской;
  • улицы Литвинова;
  • автодороги от дома 110Д до дома 231 по улице Ванеева;
  • улицы Гордеевской от Московского шоссе до улицы Народной.