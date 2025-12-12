Главным редактором Ura.ru стала Анастасия Гусарова

Анастасия Гусарова работала в ряде изданий, включая Ura.ru, «РБК Тюмень», «Новый день». В последнее время госпожа Гусарова руководила Telegram-каналом «Погоны и галстуки», связанным с агентством Ura.ru. Ранее она занимала должность директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области.