Косатки и дельфины могут объединяться для совместной охоты

Однако ученые зафиксировали, что дельфины, преследуют чавычу, длина которой может достигать почти 1 м, а косатки следуют за ними. После того как киты ловят добычу и разделяют ее между собой, дельфины поедают ее остатки. Косаток, которые обычно яростно защищают добычу, судя по полученным видеоматериалам, не беспокоит это.