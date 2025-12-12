Косатки и дельфины могут объединяться для совместной охоты

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Северные популяции косаток могут использовать дельфинов для совместной охоты. Об этом говорится в статье в научном журнале Scientific Reports.
Согласно исследованию, взаимодействие между северными косатками и тихоокеанскими белобокими дельфинами не является случайным во время поиска пищи. Ученые, изучившие видеосъемку с дронов, акустические записи и подводные кадры, пришли к выводу, что оба вида действуют как одна команда. Дельфинов часто замечают вблизи северных популяций косаток, питающихся исключительно чавычей. Дельфины не охотятся на эту рыбу и питаются исключительно сельдью.
Однако ученые зафиксировали, что дельфины, преследуют чавычу, длина которой может достигать почти 1 м, а косатки следуют за ними. После того как киты ловят добычу и разделяют ее между собой, дельфины поедают ее остатки. Косаток, которые обычно яростно защищают добычу, судя по полученным видеоматериалам, не беспокоит это.
Исследователи пришли к выводу, что зафиксированное взаимодействие между косатками и тихоокеанскими белобокими дельфинами не было случайным совпадением. Их поведение указывает на уровень координации, соответствующий совместной охоте. Групповая охота может помочь обоим видам расширить способы поиска пищи. Однако степень их взаимодействия в полной мере еще надо определить, отмечается в исследовании.