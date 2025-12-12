Новогодние пихты на разворотном кольце в Калининграде вызвали у горожан вопросы

Наряженные пушистые пихты появились в областном центре в начале декабря сразу в пяти местах: 25 штук на площади Победы, 9 — в сквере возле кинотеатра «Киноленд» у памятника «Серп и молот», по 2 — у Дома искусств и рядом с часовней на Гвардейском проспекте и 12 — на разворотном кольце у площади Василевского. Цена контракта, как сообщили «Клопс» в городской администрации, составляет 899 тысяч рублей.