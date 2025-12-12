Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодние пихты на разворотном кольце в Калининграде вызвали у горожан вопросы

Красиво, но обзор загораживает.

Источник: Клопс.ru

Композиции из новогодних пихточек, которые городские власти установили в Калининграде, где-то пришлись ко двору, а где-то — вызвали у части горожан вопросы. Корреспондент «Клопс» собрал мнения пешеходов и автомобилистов в пятницу, 12 декабря.

Наряженные пушистые пихты появились в областном центре в начале декабря сразу в пяти местах: 25 штук на площади Победы, 9 — в сквере возле кинотеатра «Киноленд» у памятника «Серп и молот», по 2 — у Дома искусств и рядом с часовней на Гвардейском проспекте и 12 — на разворотном кольце у площади Василевского. Цена контракта, как сообщили «Клопс» в городской администрации, составляет 899 тысяч рублей.

В целом горожане и гости областного центра идею украсить улицы живыми деревьями одобряют. Особенно удачно группки вписались в оформление площади Победы.

«Замечательно получилось, — поделилась с “Клопс” мнением туристка Марина, приехавшая из Тюмени. — Мне очень непривычно, что на Новый год кругом трава, а эти ёлочки сразу создают настроение. Главная ёлка у вас тоже реалистичная, но живые есть живые!».

В остальных скверах пихты тоже смотрятся празднично и добавляют зимней атмосферы. А вот реакция на их установку на разворотном кольце рядом с площадью Василевского, куда ушло второе по величине количество деревьев, оказалась не такой однозначной.

Опрошенные «Клопс» жители города разделились на три группы. Первые две — пешеходы. Одни из них порадовались такой детали предновогоднего пейзажа и тоже говорили про настроение и антураж.

Вторые на вопрос корреспондента с недоумением переспрашивали: «Ёлки?» и начинали вертеть головой в их поисках. На обширном пространстве перекрёстка деревца теряются, вокруг них постоянно едут машины, и с тротуара пихты заметны плохо.

А вот с проезжей части видны даже слишком хорошо. Поэтому третья группа горожан — автомобилисты — такой декор не оценила.

"Раньше была нормальная видимость, можно было легко понять, когда выезжать, — говорит Владимир, житель улицы 9 Апреля. — А сейчас ёлки эти загораживают обзор, трудно сориентироваться.

Есть опасность не заметить авто и впилиться кому-то в бок".

Согласно федеральному закону об автодорогах в непосредственной близости от проезжей части, то есть в границах полосы отвода, размещение посторонних объектов строго ограничено. Исключение делается только для конструкций или оборудования, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием самой дороги или линиями и сооружениями связи.

«Непонятно, почему их не поставили в каком-то более удобном месте, — недоумевает другой автолюбитель, Николай. — Та же площадь Василевского — чем плохо? И люди бы радовались, и никому бы не мешало».

Пихточки — и уместные, и не совсем — останутся на улицах до конца новогодних праздников. Потом, как сообщили в городской администрации, их высадят в парках и скверах, где конкретно — пока обсуждается.