В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Под Севастополем сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Россельхознадзора пресекли деятельность подпольного зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Источник: Прокуратура Севастополя

В ходе проверки специалисты установили, что в селе Верхнесадовое, которое расположено в Нахимовском районе города, предприниматель организовал зоопарк, в котором содержит альпак, кроликов, лам, коз и других животных.

Лицензия у фирмы отсутствовала, не было и зоны для хранения биологических отходов. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, предназначенную для кормления животных.

«Природоохранный прокурор внес субъекту хозяйствования представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Также прокурор возбудил в отношении директора фирмы дела об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. рублей.

После вмешательства надзорных органов все нарушения фирма устранила.