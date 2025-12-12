В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам

В ходе проверки специалисты установили, что в селе Верхнесадовое, которое расположено в Нахимовском районе города, предприниматель организовал зоопарк, в котором содержит альпак, кроликов, лам, коз и других животных.
Лицензия у фирмы отсутствовала, не было и зоны для хранения биологических отходов. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, предназначенную для кормления животных.
«Природоохранный прокурор внес субъекту хозяйствования представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Также прокурор возбудил в отношении директора фирмы дела об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. рублей.
После вмешательства надзорных органов все нарушения фирма устранила.