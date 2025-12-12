На Урале мать заплатит 300 тысяч за фейковую страницу, которую создала её дочь

В суде мать признала вину дочери и извинилась, но объяснила, что у семьи тяжелое финансовое положение. Несмотря на это, суд постановил, что информация была ложной и навредила чести педагога. В итоге с матери ученицы взыскали 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей учительницы.