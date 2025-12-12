На Урале мать заплатит 300 тысяч за фейковую страницу, которую создала её дочь

В Нижнем Тагиле суд встал на сторону учительницы, которую оклеветала ее ученица. Девочка создала в интернете фальшивую страницу от имени педагога, разместив там ее фото и оскорбительное объявление. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Эта ложная информация быстро распространилась среди коллег, учеников, их родителей и знакомых учительницы. Для педагога с многолетним стажем, высшей категорией и уважением в коллективе такие действия стали тяжелым ударом. Пережитый стресс негативно отразился на её здоровье.
Так как ученице всего 13 лет, уголовное дело за клевету против нее завести нельзя.
— Обратившись в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, учитель просила о взыскании с мамы ученицы компенсации морального вреда, — уточнили в областном суде.
В суде мать признала вину дочери и извинилась, но объяснила, что у семьи тяжелое финансовое положение. Несмотря на это, суд постановил, что информация была ложной и навредила чести педагога. В итоге с матери ученицы взыскали 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей учительницы.