В Иркутской области рассмотрят закон о запрете склонения к абортам

Цель закона — защита беременных женщин на этапе принятия решения, сохранение их здоровья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

18 декабря в Иркутской области планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.

Перед этим проект закона обсудили с представителями общественности и учеными. Согласно тексту документа, под склонением к аборту понимается принуждение женщины с помощью угроз, уговоров, подкупа или обмана со стороны лиц, от которых она зависит по службе. Цель закона — защита беременных женщин на этапе принятия решения, сохранение их здоровья и улучшение демографической ситуации.

Аналогичные законы уже действуют в ряде других регионов России, включая Московскую, Волгоградскую, Кемеровскую области и Красноярский край.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что медсестра из Якутии спасла женщину на борту самолета, следующего из Иркутска.