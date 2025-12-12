В Иркутской области рассмотрят закон о запрете склонения к абортам

Перед этим проект закона обсудили с представителями общественности и учеными. Согласно тексту документа, под склонением к аборту понимается принуждение женщины с помощью угроз, уговоров, подкупа или обмана со стороны лиц, от которых она зависит по службе. Цель закона — защита беременных женщин на этапе принятия решения, сохранение их здоровья и улучшение демографической ситуации.