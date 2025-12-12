Губернатор Юрий Слюсарь поручил решить проблемы дончан из прямого эфира

По поручению главы региона будет разработан социальный тариф на подключение к водопроводу для жителей станицы Романовской, чтобы снизить непосильную для многих плату. В Константиновске до следующей зимы заменят две изношенные котельные на современные модульные, на это направят почти 39 миллионов рублей.