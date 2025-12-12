Ричмонд
Губернатор Юрий Слюсарь поручил решить проблемы дончан из прямого эфира

Более 3800 обращений от дончан поступило во время прямого эфира с губернатором.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о первых поручениях, данных по итогам прямого эфира «Разговор напрямую», который прошел 4 декабря. За несколько часов от жителей поступило более 3800 обращений.

По поручению главы региона будет разработан социальный тариф на подключение к водопроводу для жителей станицы Романовской, чтобы снизить непосильную для многих плату. В Константиновске до следующей зимы заменят две изношенные котельные на современные модульные, на это направят почти 39 миллионов рублей.

Также губернатор распорядился срочно восстановить крышу сгоревшего многоквартирного дома в поселке Верхнетемерницком. Городской администрации вместе с минтрансом поручено создать программу ремонта всех остановочных павильонов в Ростове, которые не входят в действующий концессионный договор.

На следующий сезон запланирован ремонт нескольких сельских дорог в разных районах области на сумму почти 200 миллионов рублей. Помимо этого, будут проработаны вопросы создания базы для кинологов и организации новогодней поездки для детей из многодетной семьи Новочеркасска.

