«Спортивная Казань»: в столице РТ подвели спортивные итоги года

Как сообщили в комитете физической культуры и спорта, участников мероприятия наградили в 27 номинациях. Одной из ключевых стала номинация «Гордость Казани». Это звание получили фигуристка Дина Хуснутдинова и гребец Никита Филаретов. Статуэтки им вручил воспитанник ФСО «Центральный» СШОР «Первая» Даниел Маринов, который в этом году также активно и успешно отстаивал честь Казани на международных спортивных соревнованиях.