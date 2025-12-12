«Спортивная Казань»: в столице РТ подвели спортивные итоги года

В столице РТ состоялось торжественное награждение победителей премии «Спортивная Казань». На мероприятии наградили более 100 лучших спортсменов, тренеров, представителей спортивных школ и организаций города. Почетными гостями стали олимпийская чемпионка СССР по фехтованию Наиля Гилязова и ветеран спорта Александр Плюшкин. Церемония награждения состоялась в КЦ «Московский».
Как сообщили в комитете физической культуры и спорта, участников мероприятия наградили в 27 номинациях. Одной из ключевых стала номинация «Гордость Казани». Это звание получили фигуристка Дина Хуснутдинова и гребец Никита Филаретов. Статуэтки им вручил воспитанник ФСО «Центральный» СШОР «Первая» Даниел Маринов, который в этом году также активно и успешно отстаивал честь Казани на международных спортивных соревнованиях.
В номинации «Лучший молодой тренер» победителями стали два кандидата — наставники СШОР ФСО «Тасма» Валерия Савельева и СШ ФСО «Центральный» / СШОР «Атлетика» Артур Зорин. Награду «Лучший детский тренер» присудили преподавателям ФСО «Идель» / СШОР по боксу Анне Таиповой и СШОР ФСО «Трудовые резервы» Рамилю Гатауллину.
Звание «Спортсмен года» (олимпийские виды) получили воспитанники СШ ФСО «Снежный барс» Азим Файзетдинов и Кирилл Андреев, а также СШ ФСО «Центральный» / СШ «Олиммп» Зарина Мубаракзянова. «Спортсменом года» (сурдлимпийские виды) стала Вероника Карабанова из СШ «ФСО “Ак Буре”.
В номинации «Команда года по игровым видам спорта» победила сборная команда РТ по водному поло (среди юниоров до 21 года).
Владимир Кокуркин, Анатолий Фомичев, Галина Сафронова и Рахиля Жиряева были удостоены награды «За преданность спорту». В номинации «Жизнелюб года» отметили спортсменов «золотого» возраста Илдуса Хабибуллина и Ларису Авдееву.
Конкурс организован для поощрения спортсменов и тренеров-преподавателей за высокие результаты, стимулирования новых достижений, выявления и распространения передового опыта наставников и учителей, а также в целях повышения эффективности спортивных объектов города.