Губернатор вручил паспорта юным жителям Калининградской области

Торжественное мероприятие провели в День Конституции России.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных 12 декабря в правительстве области в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России!» вручил паспорта юным жителям региона. Чести удостоились 25 ребят из Калининграда, Балтийска, Багратионовского, Светлогорского округов.

Как рассказали в пресс-службе правительства области, все это — дети-активисты «Движения Первых», кадеты, победители школьных олимпиад, призеры спортивных турниров, соревнований по робототехнике и программированию.

Всего в этом году в ходе проведения торжественной церемонии в рамках программы «Мы — граждане России!» паспорта получили более 1300 школьников из всех муниципалитетов области.