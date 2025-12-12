Губернатор вручил паспорта юным жителям Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных 12 декабря в правительстве области в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России!» вручил паспорта юным жителям региона. Чести удостоились 25 ребят из Калининграда, Балтийска, Багратионовского, Светлогорского округов.
Как рассказали в пресс-службе правительства области, все это — дети-активисты «Движения Первых», кадеты, победители школьных олимпиад, призеры спортивных турниров, соревнований по робототехнике и программированию.
Всего в этом году в ходе проведения торжественной церемонии в рамках программы «Мы — граждане России!» паспорта получили более 1300 школьников из всех муниципалитетов области.