Лучшие атомщики определены среди оперативного персонала блочного щита управления

— Оперативный персонал блочного щита управления атомной станции выполняет комплекс операций по управлению технологическими процессами реакторной установки и турбоагрегата, обеспечивая эффективную и безопасную работу энергоблока. Демонстрируя высокий уровень мастерства и возможности для самореализации, участники конкурса поднимают престиж профессии, а сам конкурс стимулирует работников к достижению больших производственных результатов, — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.