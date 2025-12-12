Лучшие атомщики определены среди оперативного персонала блочного щита управления

В Волгодонске подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала блочного щита управления Ростовской АЭС.
Лучшим начальником смены блока назван Евгений Болотов, реакторного цеха — Дмитрий Малкин, турбинного цеха — Александр Парфиненко. Среди ведущих инженеров реактора отличился Артем Савченко. Конкурс проходил в формате состязания, включавшего теорию и практическое упражнение на полномасштабном тренажере.
— Оперативный персонал блочного щита управления атомной станции выполняет комплекс операций по управлению технологическими процессами реакторной установки и турбоагрегата, обеспечивая эффективную и безопасную работу энергоблока. Демонстрируя высокий уровень мастерства и возможности для самореализации, участники конкурса поднимают престиж профессии, а сам конкурс стимулирует работников к достижению больших производственных результатов, — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
Современная экономика, находящаяся в условиях активного технологического прогресса, существенно зависит от наличия высококвалифицированных кадров. Способность своевременно обеспечивать экономику компетентными специалистами выступает гарантом экономического роста, инновационного развития и увеличения конкурентных преимуществ государства на международном уровне. Ключевую роль в достижении этих целей играют конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии».