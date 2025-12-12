Основные работы по украшению Самары к Новому году завершены

На Самарской набережной смонтировали новогодние комплексы. В городских парках установили искусственные новогодние ели. На площади Куйбышева новогодняя площадка откроется 27 декабря. Ее украсят семь елей, в том числе самая крупная высотой больше 25 метров, а также 70 элементов высотой от 1,6 до 4,5 метров: светодиодные деревья, фонтанчики, фонари, большие елочные игрушки и арки.