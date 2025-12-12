Основные работы по украшению Самары к Новому году завершены

В Самаре к Новому году установили почти две тысячи световых конструкций, в том числе декоративных подвесок и консолей. Новогодняя иллюминация создает праздничное настроение во всех районах города.
Так, на склоне площади Славы засверкали «Северное сияние», каскадный фонтан и светодиодные шары. На площади Героев 21-ой Армии на время праздника «припарковалась» тройка с Дедом Морозом. На других площадях — имени Кирова, у ДК «Нефтяник» и Крымской — тоже радуют глаз светодиодные композиции.
В самарских скверах — на улице Мичурина, Победы и в поселке Управленческий — засияли трехметровые арки-часы. Улицы Гагарина, Авроры, Куйбышева, Осетинская, Стара-Загора, Дыбенко, Победы, Сергея Лазо, Мира, Финютина, Батайская теперь освещаются консолями нескольких видов. На улице Ленинградской, где зажгут десять светодиодных арок, появился новогодний подарок в виде светящейся большой коробки.
На Самарской набережной смонтировали новогодние комплексы. В городских парках установили искусственные новогодние ели. На площади Куйбышева новогодняя площадка откроется 27 декабря. Ее украсят семь елей, в том числе самая крупная высотой больше 25 метров, а также 70 элементов высотой от 1,6 до 4,5 метров: светодиодные деревья, фонтанчики, фонари, большие елочные игрушки и арки.
— Основные работы по украшению города к Новому году выполнены. При благоприятных погодных условиях начнем заливать катки: всего планируется подготовить более ста ледовых площадок, — отметил первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин.