Экс-глава Минздрава Караник сказал про изменения лечения рака в Беларуси

По его словам, у белорусских специалистов опыта в разы больше, чем во многих странах не только Восточной, но и Западной Европы. Владимир Караник добавил, что главное — не останавливаться на данных фундаментальных наработках и двигаться дальше. Вместе с тем он отметил, что указанный метод не является панацеей: он имеет свои узкие показания, направлен, в первую очередь, на лечение части пациентов, которые страдают лимфомами.