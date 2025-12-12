Экс-глава Минздрава Караник сказал про изменения лечения рака в Беларуси

Экс-глава Министерства здравоохранения и председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник в интервью БелТА рассказал про изменения лечения рака в Беларуси.
Караник обратил внимание, что белорусские специалисты работают с клеточными технологиями. Он уточнил, что CAR-T-терапия является одним из многообещающих направлений.
— Мы уже составили план по консолидации усилий, чтобы научно-практические центры и академические институты работали как единый организм. Сегодня клеточная терапия в лечении онкологических заболеваний активно развивается во всем мир, — подчеркнул глава НАН Беларуси.
По его словам, у белорусских специалистов опыта в разы больше, чем во многих странах не только Восточной, но и Западной Европы. Владимир Караник добавил, что главное — не останавливаться на данных фундаментальных наработках и двигаться дальше. Вместе с тем он отметил, что указанный метод не является панацеей: он имеет свои узкие показания, направлен, в первую очередь, на лечение части пациентов, которые страдают лимфомами.
Глава НАН заметил, что в онкологии необходимо быть реалистами и не ждать волшебного лекарства, которое излечит всех. Он сообщил, что каждая научная разработка — это еще один шаг к улучшению результатов лечения и обеспечению более эффективного контроля заболевания.
— Наш известный онколог, очень уважаемый мной профессор Эдвард Антонович Жаврид рассказывал, что помнит те времена, когда модификация схем химиотерапии позволяла продлить жизнь детям с острым лейкозом на 1,5−2 месяца. Это было большим шагом, за это кандидатские степени присваивали. А сегодня 90% детей с острым лейкозом выздоравливают и живут дальше, — заявил Владимир Караник.
Он уточнил, что следует двигаться дальше. Однако каждая новая разработка, улучшающая результат на 5%, на 10% — сотни и тысячи спасенных жизней.
