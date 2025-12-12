Власти рассказали, как следят за вывозом мусора и когда в Калининградской области будет порядок на всех площадках

Власти Калининградской области намерены в ближайшие три года привести в порядок все контейнерные площадки для сбора мусора в регионе. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщила министр природных ресурсов и экологии области Оксана Астахова в эфире ЦУР во «ВКонтакте».
По словам главы ведомства, сейчас в регионе 13 тысяч таких площадок. Оксана Астахова рассказала, как контролируется качество уборки.
«Водитель мусоровоза выходит и фотографирует площадку до загрузки контейнеров и направляет материалы в государственную информационную систему, — отметила она. — И после показывает, что площадка убрана и не из шести контейнеров только один загружен, а все. Нашей диспетчерской службе это помогает в прямом режиме отслеживать неисполнение обязательств перевозчика. И в случае, если это выявлено, применять те санкции, которые у нас возможны по договору».
Министр рассказала, что все мусоровозы, а их 200 единиц, оборудованы системой ГЛОНАСС.
«Это позволяет в прямом режиме также отслеживать трафик прохождения, сверять планы с фактическим выполнением работ, — объяснила Оксана Астахова. — На всех местах размещения мусора установлены системы весового контроля, что позволяет отслеживать объём собранного и завезённого на полигоны. Это и есть как раз тот цикл, который в итоге можно будет проследить от начала и до конца. И установить, допустим, подмешивание иных отходов в процессе сбора — и такое бывает. Строители, которые делают в частной квартире ремонт и должны, в принципе, заказывать отдельную кеску, зачастую, к сожалению, привозят на место накопления и выгружают этот мусор».
В минприроды создан специальный штаб, который еженедельно отслеживает все жалобы на состояние контейнерных площадок. Особенно, если они повторяются.
«В начале этого года мы выявили, что по 150 площадкам обращения были не то что неоднократные или вторичные, а по десять и более раз. Ясно, что если системно поступают жалобы, значит, причина не только в том, что не производится вовремя вывоз, а что-то связанное с организацией самой площадки. Мы выехали с представителями штаба на все эти площадки, посмотрели их несоответствие».
Выяснилось, что кое-где контейнеров не хватает. К некоторым площадкам нет удобных подъездных путей или они заставлены автомобилями. Такие проблемы, по словам Астаховой, решаются оперативно.
Есть и долгосрочное планирование, для этого из областного бюджета выделено 200 млн рублей. Это позволит обустроить 1 100 контейнерных площадок и закупить более 2 500 контейнеров.
«В ближайшие три года хотим привести все контейнерные площадки в надлежащее состояние на территории региона. Чтобы это не было тем фактором, который влияет на благополучие наших граждан», — заверила Оксана Астахова.