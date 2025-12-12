Власти рассказали, как следят за вывозом мусора и когда в Калининградской области будет порядок на всех площадках

«Это позволяет в прямом режиме также отслеживать трафик прохождения, сверять планы с фактическим выполнением работ, — объяснила Оксана Астахова. — На всех местах размещения мусора установлены системы весового контроля, что позволяет отслеживать объём собранного и завезённого на полигоны. Это и есть как раз тот цикл, который в итоге можно будет проследить от начала и до конца. И установить, допустим, подмешивание иных отходов в процессе сбора — и такое бывает. Строители, которые делают в частной квартире ремонт и должны, в принципе, заказывать отдельную кеску, зачастую, к сожалению, привозят на место накопления и выгружают этот мусор».