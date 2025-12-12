Свердловские врачи спасли от рака мужчину, скурившего 70 тысяч сигарет

Свердловские врачи спасли мужчину с раком легких, скурившего за 10 лет более 70 тысяч сигарет — это примерно пачка в день. Онкологию у 52-летнего мужчины обнаружили специалисты Вернхнепышминской центральной городской клинической больницы во время диспансеризации.