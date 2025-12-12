Ричмонд
Свердловские врачи спасли от рака мужчину, скурившего 70 тысяч сигарет

Свердловские врачи спасли заядлого курильщика с раком легких.

Источник: Минздрав Свердловской области

Свердловские врачи спасли мужчину с раком легких, скурившего за 10 лет более 70 тысяч сигарет — это примерно пачка в день. Онкологию у 52-летнего мужчины обнаружили специалисты Вернхнепышминской центральной городской клинической больницы во время диспансеризации.

— Мужчине провели рентгенографию лёгких и обнаружили справа подозрительное затемнение. Для уточнения диагноза пациента направили на компьютерную томографию, которая и подтвердила наличие опухоли, — сообщили в Минздраве Свердловской области.

Пациента оперативно приняли в Свердловском областном онкологическом центре, где определили, что у него карцинома — злокачественная опухоль II стадии. Мужчине провели операцию, удалив новообразование, после чего назначили курс химиотерапии, что помогло справиться с онкологией.