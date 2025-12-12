Ричмонд
Житель Ростовской области получил пожизненный срок за два убийства

Дончанин получил пожизненный срок за убийство сожительницы и сокамерника.

Источник: Комсомольская правда

40-летний житель Ростовской области приговорён к пожизненному лишению свободы за особо жестокое двойное убийство. Приговор вынес Ростовский областной суд.

Суд установил, что в июне прошлого года в поселке Реконструктор Аксайского района мужчина на почве ревности жестоко убил свою сожительницу. За два месяца до убийства он также повредил автомобиль женщины.

Позже, уже находясь в следственном изоляторе, дончанин в ходе конфликта убил своего сокамерника. Суд удовлетворил позицию государственного обвинения и назначил мужчине пожизненное заключение в колонии особого режима.

