Житель Ростовской области получил пожизненный срок за два убийства

40-летний житель Ростовской области приговорён к пожизненному лишению свободы за особо жестокое двойное убийство. Приговор вынес Ростовский областной суд.
Суд установил, что в июне прошлого года в поселке Реконструктор Аксайского района мужчина на почве ревности жестоко убил свою сожительницу. За два месяца до убийства он также повредил автомобиль женщины.
Позже, уже находясь в следственном изоляторе, дончанин в ходе конфликта убил своего сокамерника. Суд удовлетворил позицию государственного обвинения и назначил мужчине пожизненное заключение в колонии особого режима.
