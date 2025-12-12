Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростова сообщили о громком звуке 11 декабря

Ростовчане слышали громкий звук во время беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Жители одного из районов Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о громком звуке, который был слышен вечером 11 декабря. Шум отметили во время беспилотной опасности.

Напомним, предупреждение об угрозе БПЛА действовало с 21:16 вечера 11 декабря до 6:34 утра 12 декабря.

По информации главы региона Юрия Слюсаря, воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге и Верхнедонском районе. Пострадавших нет.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше