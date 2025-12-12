В Крыму ученые исследуют бактерии для контроля качества лекарств

Крымские ученые изучают биолюминесцентные бактерии для контроля качества лекарств. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил исполняющий обязанности заведующего кафедрой фармации ИБТЭФ КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Сафронюк.
Ученый рассказал, что специалисты работают над изучением уникальных свойств биолюминесцентных бактерий Черного и Азовского морей. Эти микроорганизмы используют для разработки новых методов оценки качества лекарственных препаратов.
«Есть стандартизованные методы контроля качества лекарственных препаратов. Это приборы, которые стоят большое количество денег», — рассказал Сафронюк.
По его словам, позволить себе такое оборудование может не каждая лаборатория. Использование бактерии позволяет снизить не только стоимость, но и время проведения анализа.