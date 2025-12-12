Ричмонд
Размер платы за детские сады сохранили в Волгоградской области

В Волгоградской области утвердили средний размер родительской траты за пребывание детей в дошкольных учреждениях. Соответствующий приказ издан региональным комитетом образования и науки. Согласно документу, в октябре родительская плата составляла 2528 рублей, в ноябре — 2089 рублей, а в декабре — 2419 рублей.

Кстати, плата за детские сады с июля по сентябрь оказалась почти такой же, как за сентябрь-декабрь. Так, во втором летнем месяце она составляла 2528 рублей, в августе — 2308, а в сентябре — 2418 рублей.