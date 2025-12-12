В Башкирии ушел из жизни почетный нефтяник России Тагир Якупов

Тагир Ангамович родился 6 октября 1959 года в селе Юкаликулево. После окончания Уфимского нефтяного института в 1982 году начал трудовой путь. Первым местом работы стало НГДУ «Чекмагушнефть», где он дослужился от мастера капитального ремонта скважин до ведущего инженера. Многие годы возглавлял первичную профсоюзную организацию нефтяников.
Тагир Ангамович был не только хорошим руководителем, но и активным общественником. Он возглавлял общественные советы при администрации Дюртюлинского района и отделе внутренних дел. С прошлого года стал председателем совета Дюртюлинского района.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие малой родины Тагир Ангамович был награжден знаком «За заслуги перед Дюртюлинским районом».
Прощание состоится завтра, 13 декабря, в 11 часов в фойе РДК города Дюртюли.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Тагира Якупова.
