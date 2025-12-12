Орангутанга Дану защитили стеклом от перекуров с гостями

Кормить можно будет?
Скандал в «Тайгане» разгорелся еще летом 2025 года. Тогда туристка из Пятигорска дала орангутангу Дане покурить вейп. С того случая прошло уже почти полгода, но интерес к инциденту в СМИ и Сети не утихает. Так, журналисты выяснили, что руководство парка решило держать Дану за стеклом. Пресс-секретарь Татьяна Алексагина прокомментировала, с чем связаны такие изменения.
«Олег Зубков уже заказал специальное пуленепробиваемое стекло, которым “обошьют” весь вольер Даны. В следующем сезоне она будет жить уже в обновленной клетке. Связано это с тем, что мы беспокоимся о безопасности и здоровье Даны», — уточнила Алексагина.
Также в парке представителям прессы сказали, что команда не определилась с тем, каким образом гости смогут кормить Дану фруктами, как раньше. В целом вопрос о том, будет ли доступна функция кормления орангутанга, пока рассматривается. Точно ясно одно: другие вольеры с животными никто не собирается остеклять.
Хайпанула и огребла
Напомним, что курительную трубку Дане протянула боксер Анастасия Лучкина. Свои действия она записала на видео и опубликовала в Сети. Реакции публики долго ждать не пришлось. В заявлении пресс-службы «Тайгана» поступок назвали «грубым нарушением правил» и «жестоким обращением с животными». Они выразили надежду, что девушке все-таки придется ответить за свои деяния. По словам сотрудников, незадолго до «курения» Дана тяжело переболела, а вейп опять подорвал ее здоровье. Состояние орангутанга ветеринары восстанавливали продолжительное время. К счастью, все наладилось.
В это время хейт обрушился на Анастасию. Ее осудили представители вуза в Краснодаре, федерации бокса и даже исключили из спортшколы. Тогда Лучкина попробовала объяснить свою выходку. Со слов девушки, вейп якобы уже лежал в клетке Даны, когда туристка подошла к вольеру. И, по версии Анастасии, обезьяна сама передала ей электронную сигарету.
«Я не пью алкоголь и не курю сигареты, занимаюсь спортом 10 лет и выступаю на соревнованиях. Выложила это видео в погоне за популярностью в Сети. Передо мной другие посетители зоопарка тоже давали обезьяне табачные изделия. Я последовала их примеру и засняла это на камеру», — заявила Лучкина.
Простили ошибку
В изгнании Анастасия была примерно месяц. В июле стало известно, что она возобновила тренировки. Даже руководство «Тайгана» призвала общественность не ломать судьбу девушки и сделать скидку на молодость.
«У многих есть дети, и они совершают не самые лучшие поступки. Задача родителей, тренера, педагогов — указать девушке на ошибку и провести профилактическую работу», — отметили в «Тайгане».
В итоге спортсменка продолжила тренироваться и выступать на соревнованиях. В «копилке» Лучкиной мало профессиональных достижений из-за того, что карьеру она начала в 2025 году. На ее счету «золото» первенства СКФО, «бронза» Фестиваля университетского спорта. Летом Анастасия дебютировала в ММА, но пока ничем не отличилась. До всех этих событий в «Тайгане» Лучкину тренировал мастер спорта СССР Владимир Акатов, но он осудил поступок подопечной.
«Надо же на всю страну так опозориться! Что это такое? Человеку 24 года, а она не осознает, что делает», — раскритиковал в СМИ Лучкину Владимир Акатов.
Продолжает ли он дальше тренировать Анастасию и как именно складываются ее тренировки в школе — неизвестно. В боксерском клубе отказались давать комментарий krym.aif.ru. В соцсетях спортсменка продолжает публиковать фотографии с соревнований без каких-либо подписей.