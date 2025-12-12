Орангутанга Дану защитили стеклом от перекуров с гостями

Напомним, что курительную трубку Дане протянула боксер Анастасия Лучкина. Свои действия она записала на видео и опубликовала в Сети. Реакции публики долго ждать не пришлось. В заявлении пресс-службы «Тайгана» поступок назвали «грубым нарушением правил» и «жестоким обращением с животными». Они выразили надежду, что девушке все-таки придется ответить за свои деяния. По словам сотрудников, незадолго до «курения» Дана тяжело переболела, а вейп опять подорвал ее здоровье. Состояние орангутанга ветеринары восстанавливали продолжительное время. К счастью, все наладилось.