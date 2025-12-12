В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Все школы Смоленска закрылись на карантин до 20 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Карантин с 11 по 20 декабря включительно объявлен во всех образовательных организациях города. Это касается обучающихся с 1 по 11 класс, а также учреждений дополнительного образования. Решение принято Роспотребнадзором в связи с ростом заболеваемости ОРВИ», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы министерства спорта Смоленской области, в спортивных школах, подведомственных министерству, занятия также не будут проводиться до 20 декабря.