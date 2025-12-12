В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря

«Карантин с 11 по 20 декабря включительно объявлен во всех образовательных организациях города. Это касается обучающихся с 1 по 11 класс, а также учреждений дополнительного образования. Решение принято Роспотребнадзором в связи с ростом заболеваемости ОРВИ», — говорится в сообщении.