В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Все школы Смоленска закрылись на карантин до 20 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Карантин с 11 по 20 декабря включительно объявлен во всех образовательных организациях города. Это касается обучающихся с 1 по 11 класс, а также учреждений дополнительного образования. Решение принято Роспотребнадзором в связи с ростом заболеваемости ОРВИ», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы министерства спорта Смоленской области, в спортивных школах, подведомственных министерству, занятия также не будут проводиться до 20 декабря.