МОК принял решение допустить белорусских юниоров к международным соревнованиям

Источник: Комсомольская правда

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета допустил молодых спортсменов Беларуси к международным соревнованиям. Об этом пишет ТАСС.

Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов из Беларуси и России к юношеским соревнованиям с национальной символикой (флаг, гимн), как в командных, так и в индивидуальных дисциплинах.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что МОК подтвердил: рекомендация от 28 марта 2023 года больше не действует в отношении белорусских и российских участников юношеских турниров. Он уточнил, что юниорам снова можно выступать с национальной символикой и без дополнительных проверок.

Ранее МОК снял запрет и разрешил проводить международные соревнования в Беларуси.

Кстати, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о смене гражданства.

А еще белорусская биатлонистка Дарья Домрачева назвала самый курьезный момент карьеры.