МОК принял решение допустить белорусских юниоров к международным соревнованиям

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета допустил молодых спортсменов Беларуси к международным соревнованиям. Об этом пишет ТАСС.
Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов из Беларуси и России к юношеским соревнованиям с национальной символикой (флаг, гимн), как в командных, так и в индивидуальных дисциплинах.
Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что МОК подтвердил: рекомендация от 28 марта 2023 года больше не действует в отношении белорусских и российских участников юношеских турниров. Он уточнил, что юниорам снова можно выступать с национальной символикой и без дополнительных проверок.
Ранее МОК снял запрет и разрешил проводить международные соревнования в Беларуси.
