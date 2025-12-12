Мэр Омска Сергей Шелест поздравил победителей конкурса социальной рекламы «Омская линия»

Всероссийский конкурс социальной рекламы собрал 536 работ от школьников и студентов в возрасте от 6 до 18 лет. Юные авторы через плакаты, видеоролики, графику и другие форматы визуального искусства поднимали актуальные социальные темы. В 2025 году важнейшими из них стали такие значимые события как 80-летие Великой Победы, волонтерское движение и добровольчество, защита животных и патриотизм и любовь к родному городу и стране.