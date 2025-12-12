Мэр Омска Сергей Шелест поздравил победителей конкурса социальной рекламы «Омская линия»

В Омске прошло торжественное награждение участников всероссийского детского конкурса социальной рекламы «Омская линия». В мероприятии принял участие мэр города Сергей Шелест, а также заместитель председателя Правительства Омской области Егор Горбатенко, председатель Городского Совета Владимир Корбут и представители партнерских организаций.
Сергей Шелест поблагодарил всех участников, педагогов и наставников за гражданскую зрелость, творческую инициативу и неравнодушие. Победителям мэр пожелал вдохновения, ярких идей и новых успехов в общественной и творческой деятельности.
«Поздравляю всех победителей и благодарю все участников конкурса, а также их преподавателей. Желаю дальнейших творческих побед и интересных проектов», — обратился к победителям конкурса Сергей Шелест.
Всероссийский конкурс социальной рекламы собрал 536 работ от школьников и студентов в возрасте от 6 до 18 лет. Юные авторы через плакаты, видеоролики, графику и другие форматы визуального искусства поднимали актуальные социальные темы. В 2025 году важнейшими из них стали такие значимые события как 80-летие Великой Победы, волонтерское движение и добровольчество, защита животных и патриотизм и любовь к родному городу и стране.
Жюри определило 29 победителей в трех возрастных категориях и 13 обладателей специальных призов. Дополнительные награды учреждены региональным отделением «Движения Первых», ООО «Омские городские СМИ» и медиагруппой «РИМ».
Со списком победителей можно ознакомится на официальном сайте проекта.