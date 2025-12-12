Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе считает, что Роскомнадзор должен контролировать проблему с сайтами перекупщиков билетов в театры.
«Сейчас у всех одна и та же проблема — вот эти перекупные сайты (сайты перекупщиков — ред.). Почему Роскомнадзор не может сразу заблокировать все — находит какую-то фразу у блогеров и привлекает их к уголовной ответственности, а вот эти сайты не может сразу заблокировать и уничтожить? Мне непонятно», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Цискаридзе отметил, что есть специалисты, которые понимают, как устроен процесс продажи билетов — когда какие билеты выложить на площадки, чтобы они в наименьшей степени попали к перекупщикам, а в наибольшей — к зрителю.