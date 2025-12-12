Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы второй очереди на новом кладбище Ростова завершат в 2026 году

1,3 млрд рублей запланировали на завершение работ на территории кладбища «Ростовское».

Источник: Комсомольская правда

Работы в рамках второй очереди строительства кладбища «Ростовское» на территории Мясниковского района планируют завершить к апрелю 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказала председатель Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева.

— 1 млрд 312 млн рублей запланированы на завершение к апрелю 2026 года строительства ростовского кладбища, — написала Лидия Новосельцева.

В марте 2025 года сообщалось о начале работ. Тогда, кроме мест для захоронений, выделенную землю планировали разделить на зоны: ритуальную (с площадкой для прощания), административную и хозяйственную.

Напомним, расширение территории потребовалось в связи с заполненностью кладбища почти на 100%.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.