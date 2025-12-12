Работы второй очереди на новом кладбище Ростова завершат в 2026 году

Работы в рамках второй очереди строительства кладбища «Ростовское» на территории Мясниковского района планируют завершить к апрелю 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказала председатель Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева.
— 1 млрд 312 млн рублей запланированы на завершение к апрелю 2026 года строительства ростовского кладбища, — написала Лидия Новосельцева.
В марте 2025 года сообщалось о начале работ. Тогда, кроме мест для захоронений, выделенную землю планировали разделить на зоны: ритуальную (с площадкой для прощания), административную и хозяйственную.
Напомним, расширение территории потребовалось в связи с заполненностью кладбища почти на 100%.
