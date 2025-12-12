Протонная терапия на 42% снижает риск гибели пациентов с раком ротоглотки

Год назад исследователи подвели промежуточные итоги этих испытаний и продемонстрировали, что протонная терапия не уступает в среднесрочной эффективности классической лучевой терапии, но при этом значительно снижает частоту развития всех типов побочных эффектов, в том числе — сильного снижения веса и проблем с приемом пищи. Медики продолжили наблюдения и проследили за тем, как менялось состояние здоровья пациентов на протяжении первых пяти лет после начала лечения.