В Уфе закрылось почтовое отделение из-за нехватки персонала

В Уфе приостановило свою деятельность одно из почтовых отделений. Речь идет об отделении «Почты России», расположенном в микрорайоне Старые Турбаслы Орджоникидзевского района. Причиной временного закрытия стала нехватка сотрудников.
Как сообщили в районной администрации, почтовая служба активно ведет поиск нового персонала. Как только удастся полностью укомплектовать штат, отделение снова откроет свои двери для посетителей.
В связи с закрытием жителям микрорайона теперь приходится пользоваться почтовыми услугами в другом отделении, которое находится на улице Черниковской, 75. Ранее они просили администрацию закрепить их за более близким отделением на улице Кольцевой, 127, однако в этой просьбе им отказали. Власти пояснили, что возможности этого отделения ограничены и оно не может обслужить дополнительный поток клиентов. При этом жители Старых Турбаслов по-прежнему получают на дом всю корреспонденцию, включая письма, извещения на посылки и подписные издания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.