В Уфе закрылось почтовое отделение из-за нехватки персонала

В связи с закрытием жителям микрорайона теперь приходится пользоваться почтовыми услугами в другом отделении, которое находится на улице Черниковской, 75. Ранее они просили администрацию закрепить их за более близким отделением на улице Кольцевой, 127, однако в этой просьбе им отказали. Власти пояснили, что возможности этого отделения ограничены и оно не может обслужить дополнительный поток клиентов. При этом жители Старых Турбаслов по-прежнему получают на дом всю корреспонденцию, включая письма, извещения на посылки и подписные издания.