Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 13 декабря 2025

Отключение света в Иркутске 13 декабря 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», неудобства связаны с неотложными работами на электрических сетях.
Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Баумана, Байкальской, Захарова, Фадеева, Вампилова, Якоби и других. Благо, без электричества придется провести всего пару часов. Однако лучше заранее запастись всем необходимым и зарядить гаджеты.
Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 13 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточках ниже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 13−15 декабря.