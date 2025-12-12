Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 13 декабря 2025

Свет частично отключат в Иркутске 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 13 декабря 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», неудобства связаны с неотложными работами на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 13 декабря 2025.

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Баумана, Байкальской, Захарова, Фадеева, Вампилова, Якоби и других. Благо, без электричества придется провести всего пару часов. Однако лучше заранее запастись всем необходимым и зарядить гаджеты.

Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 13 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточках ниже.

Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 13−15 декабря.