Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 13 декабря 2025

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Баумана, Байкальской, Захарова, Фадеева, Вампилова, Якоби и других. Благо, без электричества придется провести всего пару часов. Однако лучше заранее запастись всем необходимым и зарядить гаджеты.