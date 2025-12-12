Пострадавшая в ДТП в Таиланде минчанка возвращается в Беларусь. Подробности пишет Sputnik.by со ссылкой на соцсети волонтеров.
Белоруска Анастасия Ясюкевич получила тяжелые травмы в аварии с автобусом в Таиланде в провинции Канчанабури. Всего в ДТП пострадали пять градан Беларуси и шесть граждан России. МИД сообщал о состоянии белоруски и информировал, что нужна была донорская кровь редкой группы. Также мы писали, что россиянка после ДТП.
Волонтеры уточнили, что белоруска получилась перелом позвоночника, нескольких ребер, а также травматический пневмоторакс и массивную кровопотерю. Врачами было проведено несколько операций по удалению желчного пузыря и селезенки. Ситуацию осложнил поиск редкой третьей отрицательной группы крови для переливания. На помощь белоруске пришла россиянка, которая сдала два литра крови.
Белоруска провела в больнице примерно пять недель. В конце ноября к женщине приехала ее сестра Анна из Минска. Она сопровождает белоруску домой к сыну.
