Пострадавшая в ДТП в Таиланде минчанка возвращается в Беларусь

Минчанка, пострадавшая в жутком ДТП в Таиланде, возвращается в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшая в ДТП в Таиланде минчанка возвращается в Беларусь. Подробности пишет Sputnik.by со ссылкой на соцсети волонтеров.

Белоруска Анастасия Ясюкевич получила тяжелые травмы в аварии с автобусом в Таиланде в провинции Канчанабури. Всего в ДТП пострадали пять градан Беларуси и шесть граждан России. МИД сообщал о состоянии белоруски и информировал, что нужна была донорская кровь редкой группы. Также мы писали, что россиянка после ДТП.

Волонтеры уточнили, что белоруска получилась перелом позвоночника, нескольких ребер, а также травматический пневмоторакс и массивную кровопотерю. Врачами было проведено несколько операций по удалению желчного пузыря и селезенки. Ситуацию осложнил поиск редкой третьей отрицательной группы крови для переливания. На помощь белоруске пришла россиянка, которая сдала два литра крови.

Белоруска провела в больнице примерно пять недель. В конце ноября к женщине приехала ее сестра Анна из Минска. Она сопровождает белоруску домой к сыну.

