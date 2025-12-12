Пострадавшая в ДТП в Таиланде минчанка возвращается в Беларусь

Белоруска Анастасия Ясюкевич получила тяжелые травмы в аварии с автобусом в Таиланде в провинции Канчанабури. Всего в ДТП пострадали пять градан Беларуси и шесть граждан России. МИД сообщал о состоянии белоруски и информировал, что нужна была донорская кровь редкой группы. Также мы писали, что россиянка после ДТП.