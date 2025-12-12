Конституция формирует основу для развития страны, заявил Медведев

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. День Конституции очень важен для России, этот закон формирует основу для развития страны и скрепляет общество, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
День Конституции РФ ежегодно отмечается 12 декабря.
«Начну, естественно, с поздравления с Днём Конституции. Сегодня 12 декабря. Мы понимаем значение Конституции. Сейчас, правда, 12-ое (декабря — ред.) — уже не праздник с точки зрения выходного дня, но, безусловно, — очень важный день для нашей страны, поскольку основной закон отражает фундаментальные ценности нашей страны и формирует, в конечном счете, основу для развития. Безусловно, скрепляет единство нашего общества», — сказал Медведев в ходе заседания Генсовета «Единой России».