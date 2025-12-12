17 домов в Ростове остались без тепла из-за дефекта на теплотрассе

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону 17 многоквартирных домов временно остались без отопления. Об этом 12 декабря сообщает министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— Обнаружен дефект на теплотрассе в районе Налбандяна, 92. На период ремонта временно остановлено теплоснабжение 17 МКД, — написала в своем телеграм-канале Антонина Пшеничная.
Параметры отопления снижены в границах улиц Верхненольной, Налбандяна и Советской. Завершить работы планируют к 18 часам 12 декабря. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».
Напомним, вчера такая же ситуация до вечера сохранялась в 23 домах Ленинского района Ростова-на-Дону.
