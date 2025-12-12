Жителей и гостей Анапы призвали отказаться от салютов на Новый год

Жителей и гостей Анапы призвали отказаться от салютов во время предстоящих праздников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
«В этом году мэрия и силовые структуры Анапы призывают жителей отказаться от использования пиротехники в период новогодних и рождественских праздников», — говорится в сообщении администрации Анапы.
Тем же, кто все-таки планирует приобрести фейерверки или петарды, напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Запрещается запускать фейерверки ближе, чем за 50 метров от жилых домов, деревьев и линий электропередачи; нельзя наклоняться над не сработавшими изделиями; недопустимо позволять детям самостоятельно запускать пиротехнику. Также рекомендовано покупать продукцию только у лицензированных продавцов, удостоверяясь в наличии сертификатов качества и документации, подтверждающей соответствие стандартам.
Нарушение правил использования пиротехники грозит не только штрафами, но и уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Новороссийск отказался от новогодних гуляний из соображений безопасности. Горные курорты Сочи тоже не будут запускать фейерверки в Новый год.