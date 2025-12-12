Жителей и гостей Анапы призвали отказаться от салютов на Новый год

Тем же, кто все-таки планирует приобрести фейерверки или петарды, напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Запрещается запускать фейерверки ближе, чем за 50 метров от жилых домов, деревьев и линий электропередачи; нельзя наклоняться над не сработавшими изделиями; недопустимо позволять детям самостоятельно запускать пиротехнику. Также рекомендовано покупать продукцию только у лицензированных продавцов, удостоверяясь в наличии сертификатов качества и документации, подтверждающей соответствие стандартам.