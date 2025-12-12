Шереметьево скорректировал расписание полетов после введения ограничений

«Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта “Шереметьево”. Аэропорт “Шереметьево” продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по обновленному расписанию. В связи с введенными ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании скорректировали расписание полетов», — говорится в сообщении.