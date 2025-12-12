Ричмонд
Шереметьево скорректировал расписание полетов после введения ограничений

Аэропорт «Шереметьево» предупредил о корректировке расписания полетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Аэропорт «Шереметьево» предупредил о корректировке расписания полетов российских и зарубежных авиакомпаний на фоне вводившихся ранее ограничений, говорится в сообщении воздушной гавани.

«Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта “Шереметьево”. Аэропорт “Шереметьево” продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по обновленному расписанию. В связи с введенными ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании скорректировали расписание полетов», — говорится в сообщении.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту «Шереметьево» сегодня дважды. Последние действовали с 13.35 мск до 15.30 мск.