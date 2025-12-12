Ричмонд
МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум, заявил Медведев

Медведев: МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году превысит 27 тысяч рублей — будет почти на треть больше действующего прожиточного минимума, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«В следующем году МРОТ превысит 27 тысяч рублей — это практически на треть выше такого прожиточного минимума, который в настоящий момент действует», — сказал Медведев в ходе заседания генерального совета Единой России.

Согласно принятому закону, с 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей.

