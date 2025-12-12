Заложники частной собственности. Жители посёлка два года живут без света

В непростой ситуации оказались жители посёлка Николаев Посад Березниковского округа Пермского края. Покупая два года назад дома у застройщика, они и не предполагали, что прилегающая к их участкам территория находится в частной собственности. Почему из-за этого жильцы остались без электричества и тепла, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Единственное жильё
Николаев Посад одни называют местной Рублёвкой, другие считают это уголком тишины и уединением. Посёлок расположился недалеко от Березников, а рядом лыжная база и лес.
В 2023 году застройщик «Гармония» начал продавать здесь коттеджи. По словам жильцов, чтобы приобрести дом мечты, многие продавали всё имущество и брали семейную ипотеку на 30 лет. И только уже после заселения они узнали, что электричества в посёлке практически нет.
Как рассказала сайту perm.aif.ru одна из собственниц домов Азалия, изначально участок в Новожилово принадлежал Николаю Щёткину. Но предприниматель его размежевал и продал отдельными участками застройщику. А вот территория между домами осталась в собственности Щёткина, на ней же и стоят его линии электросетей.
«У меня там стоит дом, но я выхожу на улицу и попадаю на частную собственность Щёткина. И он на ней что хочет, то и делает», — пожаловалась Азалия сайту perm.aif.ru.
По словам местной жительницы, изначально ЛЭП устанавливала некая фирма, но потом она обанкротилась, а линию выкупили две компании, одна из которых принадлежала Николаю.
«Ресурсоснабжающая компания подаёт нам нормальное напряжение, но до нас оно не доходит, потому что ЛЭП на территории находится в аварийном состоянии. У меня из-за этого сгорел котёл, потому что вместо 220 вольт мы получаем лишь 100», — объяснила женщина сайту perm.aif.ru.
«Он выигрывает все суды»
Жители посёлка не раз обращались и к самому Щёткину, и к застройщику, и в администрацию муниципалитета. А когда не получили внятного ответа, то пробовали достучаться через прокуратуру и следственный комитет, но и там помочь им не смогли.
«От электричества у нас работает отопление. Нет электричества — нет тепла. В домах всего 16−18 градусов. Но никто никакой проблемы не видит. В администрации говорят, что Щёткин выигрывает все суды», — рассказала Азалия сайту perm.aif.ru.
Жительница посёлка передала редакции perm.aif.ru ответы от официальных ведомств, в которых подтверждается, что ЛЭП принадлежит ИП Щёткину Н. С. Электричество в посёлок проводила Западноуральская сетевая компания, но после её ликвидации сети перешли в ПАО «Россети Урал». А поставкой занимается «Пермэнергосбыт».
Собственников же буквально гоняют по кругу от одной компании к другой, но всё сходится на том, что главное действующее лицо Николай Щёткин должен дать согласие на работы на своей территории. Сайт perm.aif.ru попытался связаться с предпринимателем, но мужчина отказался общаться.
Жителей больше — электричества меньше
Два года борьбы за электричество ни к чему не привели. А в посёлке появляются новые жители, которые увеличивают потребление энергии. Из-за этого всё чаще в домах происходят отключения. Все проверки показывают несоответствие ГОСТам, но ничего сделать с этим нельзя.
«Люди два года уже живут в этом аду. А застройщик продолжает продавать дома, и людей все больше заселяется, и электричества меньше становится. Я даже хочу, чтобы все узнали об этом, чтобы не покупали у застройщика эти дома», — поделилась Азалия с сайтом perm.aif.ru.
Представитель компании «Гармония» Татьяна пояснила сайту perm.aif.ru, что в обязанности застройщика не входит проверка напряжения в домах. По завершении строительства они передали данные в ресурсоснабжающую организацию, которая и приняла сети.
«Мы знаем про эту ситуацию, поэтому новые дома уже подключали к другим сетям, там такой проблемы не будет. В старых же домах есть возможность тоже переподключиться, но этим уже должны заниматься собственники», — объяснила Татьяна сайту perm.aif.ru.
Администрация Березниковского округа, по словам жителей посёлка, несколько раз пыталась договориться с предпринимателем, чтобы выкупить ЛЭП или взять их в долгосрочную аренду. При этом, согласно решению о размещении объектов от 25 декабря 2022 года, именно муниципалитет передал Щёткину электросети в бессрочное пользование.