Заложники частной собственности. Жители посёлка два года живут без света

«Люди два года уже живут в этом аду. А застройщик продолжает продавать дома, и людей все больше заселяется, и электричества меньше становится. Я даже хочу, чтобы все узнали об этом, чтобы не покупали у застройщика эти дома», — поделилась Азалия с сайтом perm.aif.ru.