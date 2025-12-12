Когда отмечают День апостола Андрея Первозванного, история и традиции праздника, о чем молятся святому

«Андрей был рыбаком по профессии. Вместе со своим братом Симоном, которого потом назовут Петром и который тоже станет апостолом, они вместе рыбачили на Галилейском озере, занимались рыбным промыслом. Это было семейное дело — их отец занимался тем же. Так вот Андрей не просто сам пришел к Господу, а отправился потом к своему брату Симону (Петру), и сказал, что нашел Мессию. Таким образом он не только сам пришел к Господу, но еще и своего ближнего привел», — пояснил Николай Конюхов.