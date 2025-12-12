Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

140 елочных базаров начнут работать в Самаре с 15 декабря

В Самаре начинают продавать живые елки, купить их можно будет с 15 по 30 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 15 декабря 2025 года, в Самаре откроются елочные базары, на которых можно будет купить живых новогодних красавиц. Всего будет организовано 140 торговых точек во всех районах. Об этом сообщили в городской администрации.

«Все базары будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру. Каждый продавец обязан иметь полный пакет документов, в том числе подтверждающих покупку елей в лесхозе Самарской области», — рассказали в пресс-службе.

Елки будут продавать с 15 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, 31 декабря с 08:00 до 12:00. Полный список адресов можно посмотреть в документе. Для борьбы с нелегальной торговлей елками сотрудники администраций районов будут проводить профилактические рейды. Нарушителям грозит административная ответственность.