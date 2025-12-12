140 елочных базаров начнут работать в Самаре с 15 декабря

В понедельник, 15 декабря 2025 года, в Самаре откроются елочные базары, на которых можно будет купить живых новогодних красавиц. Всего будет организовано 140 торговых точек во всех районах. Об этом сообщили в городской администрации.
«Все базары будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру. Каждый продавец обязан иметь полный пакет документов, в том числе подтверждающих покупку елей в лесхозе Самарской области», — рассказали в пресс-службе.
Елки будут продавать с 15 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, 31 декабря с 08:00 до 12:00. Полный список адресов можно посмотреть в документе. Для борьбы с нелегальной торговлей елками сотрудники администраций районов будут проводить профилактические рейды. Нарушителям грозит административная ответственность.