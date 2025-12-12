Петербургская компания обеспечит полеты санавиации в Воронеже за 138 млн

НССА была единственным участником аукциона. В рамках контракта компания обязана круглосуточно осуществлять транспортировку пациентов и медиков весь 2026 год. Объем работ — 489,65 летных часов. Для этого потребуется российский вертолет, выпущенный не ранее 2014 года, с максимальной взлетной массой до 4 т и дальностью полета не менее 400 км при полной загрузке. Согласно документации, он должен быть оснащен одним местом для пациента и двумя для медиков, а также полным комплектом реанимационного и медицинского оборудования.