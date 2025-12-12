Ричмонд
Два отделения Городищенской ЦРБ открыли после капремонта под Волгоградом

Пациентов порадовали новой мебелью, медиков — переоборудованными кабинетами.

Источник: Администрация Волгоградской области

Женская консультация и лечебно-диагностический корпус Городищенской центральной районной больницы снова принимают пациентов. Прежде здесь проходил капремонт.

Открыли подразделения в торжественной обстановке — с шарами и улыбками. Пациентов порадовали новой мебелью, медиков — переоборудованными кабинетами.

В ЦРБ теперь есть новые рентген-аппарат, цифровые флюорограф и маммограф. Обустроены кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, врача-травматолога, физиотерапевтического лечения. Помощь в современном диагностическим центре смогут получать больше 59 тысяч жителей района. А на шести участках женской консультации — больше 25 тысяч пациенток, уточняют в облздраве.

Кроме кабинетов врачей акушеров-гинекологов, УЗИ, функциональной диагностики и процедурного кабинета здесь организовали «Школу матерей».

Ранее стало известно, что в Волгограде открылся центр рассеянного склероза.

Капремонт выполнен с привлечением ресурсов двух нацпроектов — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».