Два отделения Городищенской ЦРБ открыли после капремонта под Волгоградом

Женская консультация и лечебно-диагностический корпус Городищенской центральной районной больницы снова принимают пациентов. Прежде здесь проходил капремонт.
Открыли подразделения в торжественной обстановке — с шарами и улыбками. Пациентов порадовали новой мебелью, медиков — переоборудованными кабинетами.
В ЦРБ теперь есть новые рентген-аппарат, цифровые флюорограф и маммограф. Обустроены кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, врача-травматолога, физиотерапевтического лечения. Помощь в современном диагностическим центре смогут получать больше 59 тысяч жителей района. А на шести участках женской консультации — больше 25 тысяч пациенток, уточняют в облздраве.
Кроме кабинетов врачей акушеров-гинекологов, УЗИ, функциональной диагностики и процедурного кабинета здесь организовали «Школу матерей».
Капремонт выполнен с привлечением ресурсов двух нацпроектов — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».