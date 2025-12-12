Два отделения Городищенской ЦРБ открыли после капремонта под Волгоградом

В ЦРБ теперь есть новые рентген-аппарат, цифровые флюорограф и маммограф. Обустроены кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, врача-травматолога, физиотерапевтического лечения. Помощь в современном диагностическим центре смогут получать больше 59 тысяч жителей района. А на шести участках женской консультации — больше 25 тысяч пациенток, уточняют в облздраве.