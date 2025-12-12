Жителей и гостей Уфы предупредили о масштабных рейдах

Во время акций сотрудники дорожной инспекции будут сосредоточены на выполнении ряда ключевых задач. Прежде всего, это предупреждение и профилактика нарушений правил дорожного движения, пресечение случаев вождения автотранспорта в состоянии алкогольного или иного опьянения, контроль правильности перевозки детей с использованием детских кресел и ремней безопасности. А также проверка водителей автобусов, регулирование нарушений, касающихся несоблюдения установленных норм транспортировки пассажиров.