Жителей и гостей Уфы предупредили о масштабных рейдах

Меры направлены на снижение аварийности и обеспечение безопасности на улицах города.

Источник: Башинформ

Госавтоинспекция Уфы приступила к проведению масштабных профилактических мероприятий с участием больших сил и средств. Основная цель — снижение аварийности и обеспечение безопасности на улицах города, говорится в сообщении столичной госавтоинспекции.

Во время акций сотрудники дорожной инспекции будут сосредоточены на выполнении ряда ключевых задач. Прежде всего, это предупреждение и профилактика нарушений правил дорожного движения, пресечение случаев вождения автотранспорта в состоянии алкогольного или иного опьянения, контроль правильности перевозки детей с использованием детских кресел и ремней безопасности. А также проверка водителей автобусов, регулирование нарушений, касающихся несоблюдения установленных норм транспортировки пассажиров.

Кроме того, повышенное внимание уделяется поведению пешеходов на дорогах, что позволяет минимизировать риск происшествий и повысить общую безопасность горожан.