«Единая Россия» продолжит заниматься темой повышения МРОТ, заявил Медведев

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Партия «Единая Россия» продолжит заниматься темой дальнейшего повышения МРОТ в России, заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей, что почти на треть больше действующего прожиточного минимума.
«Очевидно, что на этом нельзя останавливаться, мы продолжим заниматься этой темой: и в рамках уже принятых решений, и в рамках анализа того, что будет происходить», — сказал Медведев в ходе заседания Генсовета партии.
