Эксперт рассказал, какое наказание грозит за хранение салютов на балконе

Эксперт ЖКХ Бондарь: За хранение салюта на балконе грозит штраф 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с NEWS.ru предупредил, что хранение пиротехники на балконе или лоджии может обернуться крупным штрафом.

— Балкон или лоджия почти всегда рассматриваются как место повышенного риска. Хранение там коробок с салютами может трактоваться как нарушение противопожарного режима, — пояснил специалист.

По его словам, бытовую пиротехнику 1−3 класса можно хранить дома, а профессиональные салюты — нет. Если проверка обнаружит нарушение правил безопасности, это грозит штрафом до 15 тысяч рублей. Если же из-за такого «склада» случится пожар и будет причинен ущерб, то взыскание может составить до 50 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неправильную перевозку елки грозит лишение прав или штраф.