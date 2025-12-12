Эксперт рассказал, какое наказание грозит за хранение салютов на балконе

По его словам, бытовую пиротехнику 1−3 класса можно хранить дома, а профессиональные салюты — нет. Если проверка обнаружит нарушение правил безопасности, это грозит штрафом до 15 тысяч рублей. Если же из-за такого «склада» случится пожар и будет причинен ущерб, то взыскание может составить до 50 тысяч рублей.