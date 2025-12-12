Энергетики Ростовской области перешли на усиленный режим работы

Энергетики Ростовской области усилили режим работы из-за прогноза погоды, в регионе ожидаются осадки, мокрый снег и гололедица. Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.
На данный момент увеличен состав аварийно-восстановительных бригад. Также заранее подготовили технику и мобильные источники питания,. Специалисты внепланово проверили сети и трансформаторные подстанции.
Для устранения возможных последствий непогоды на энергообъектах сформировали 585 бригад из более чем 2500 человек. Задействовать могут свыше 1000 единиц техники.
Сообщается, что предприятия электросетевого комплекса готовы обеспечивать бесперебойную подачу электричества.
Добавим, оперативную информацию потребители «Россети Юг» и АО «Донэнерго» могут узнавать по бесплатным номерам своих энергокомпаний. Кроме того, первая организация оповещает людей через электронную форму на платформе светлаястрана.рф, а вторая — публикует всю важную информацию в телеграм-канале.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.