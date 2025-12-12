Учёные впервые зафиксировали влияние чёрной дыры на пространство-время

Учёные впервые зафиксировали редкий эффект, показывающий, как вращение чёрной дыры изменяет пространство и время вокруг себя, что стало важным подтверждением идей общей теории относительности. Долгое время прецессия Лензе-Тирринга существовала лишь в математических моделях и научных работах, описывая, как массивное вращающееся тело слегка закручивает пространство-время. На Земле этот эффект почти незаметен, однако около чёрных дыр его влияние значительно сильнее, передаёт Pravda.Ru.