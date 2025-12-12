В Краснодаре отроется движение по новой магистрали на улице Старокубанской

«По новой дороге можно доехать до жилого массива и Событийной площадки, в будущем — к школе-интернату для одаренных детей. При проектировании и строительстве дороги специалисты также предусмотрели дополнительные выезды из жилого комплекса и съезды к будущим социальным объектам, которые возведут в этой части города», — сообщили в мэрии города.