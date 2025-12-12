В Краснодаре отроется движение по новой магистрали на улице Старокубанской

В Краснодаре c 15 декабря откроют движение по новому участку улицы Старокубанской. Магистраль протяженностью почти три километра связала улицы Новую и Воронежскую.
Новая дорога выполнена в четыре и пять полос движения, ширина проезжей части варьируется от 14 до 17 метров. При строительстве обустроили тротуары, велодорожку, установили современное освещение, светофоры, остановочные павильоны и провели ливневую канализацию. Разметка также уже нанесена.
«По новой дороге можно доехать до жилого массива и Событийной площадки, в будущем — к школе-интернату для одаренных детей. При проектировании и строительстве дороги специалисты также предусмотрели дополнительные выезды из жилого комплекса и съезды к будущим социальным объектам, которые возведут в этой части города», — сообщили в мэрии города.